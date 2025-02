Trotz einer gewissen Erholungsbewegung vor dem Wochenende erlebten viele Tech-Aktien eine schwarze Woche. Nicht nur DeepSeek hat tiefe Spuren hinterlassen, sodass sich immer mehr Anleger die Frage stellen, ob die teils astronomisch hohen Bewertungen überhaupt noch zu rechtfertigen sind.Besonders schwer getroffen hat es in diesen Tagen die Aktie von Nvidia (US67066G1040). Jene stürzte bereits am Montag um 17 Prozent in Richtung Süden und ein Erholungsversuch am darauffolgenden Tag war nicht von langer Dauer. Die dezenten Kursgewinne wurden bis zum Wochenende wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...