Die Axcelis Technologies, ein führender Hersteller von Ionenimplantations-Anlagen für die Halbleiterindustrie, verzeichnete am 2. Februar einen leichten Kursrückgang von 0,88 Prozent auf 65,06 EUR. Der Halbleiter-Ausrüster mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden EUR bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse vor, die am 10. Februar nach Börsenschluss erwartet werden. Eine detaillierte Präsentation der Q4-2024-Ergebnisse folgt am darauffolgenden Tag.

Aktuelle Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einem aktuellen KGV von 14,65 für das Jahr 2025 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,48 zeigt sich das Unternehmen finanziell solide positioniert. Die Aktie bewegt sich derzeit 1,11 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während die monatliche Performance einen minimalen Rückgang von 0,03 Prozent aufweist.

