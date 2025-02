Berlin - Mit Blick auf die Abstimmungen in der vergangenen Woche im Bundestag hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken den CDU-Vorsitzenden und Oppositionsführer Friedrich Merz scharf kritisiert und ihm die Eignung für ein Regierungsamt abgesprochen."Friedrich Merz hat in der vergangenen Woche den Konsens unter demokratischen Parteien aufgekündigt. Er hat sich einer Kompromissfindung mit demokratischen Parteien verweigert und stattdessen die Stimmen der Rechtsextremisten an seine Seite geholt", sagte Esken der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe)."Seine Zusicherung, keine Zusammenarbeit seiner CDU mit Rechtsextremen zuzulassen, ist damit vollständig entwertet und die Brandmauer zur AfD gefallen", so Esken. "Friedrich Merz wollte seine Politik mit den Stimmen der Feinde der Demokratie durchsetzen. Er hat damit sein Wort und ein jahrzehntelanges Tabu gebrochen - und ist grandios gescheitert", sagte die SPD-Vorsitzende."Nun kündigt Merz an, auch nach der Wahl gemeinsam mit den Stimmen der AfD Mehrheiten im Parlament zu suchen. Damit ist er als Kanzlerkandidat ungeeignet und disqualifiziert sich für jegliche Regierungsverantwortung", sagte Esken zum Start des CDU-Parteitags an diesem Montag.