Die peruanische Mangosaison ist nun zur Hälfte abgeschlossen und wurde bisher durch die Auswirkungen der Dürre, die zunehmende Konkurrenz von anderen Ursprüngen, den Mangel an logistischen Ressourcen und Karton für die Verpackung sowie sinkende Preise erschwert, so berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Die Produktion verlagert sich nun in die Region Casma und es besteht...

