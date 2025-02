Treten Hensoldt und Renk in 2025 aus dem Schatten von Rheinmetall? Zumindest sind beide Rüstungsaktien stark in das neue Jahr gestartet. Bei Renk sehen Analysten deutliches Kurspotenzial. Sind noch mal 50 % drin? Hensoldt könnte von Problemen bei Continental und Bosch profitieren. Beide wollen Mitarbeiter entlassen und auch Werksschließungen sind möglich. Da sieht Hensoldt eine Chance, an begehrte Fachkräfte zu kommen. Auch der Goldpreis ist nicht zu stoppen. Doch die großen Produzenten werden kaum gesucht, müssen Newmont und insbesondere Barrick Gold wieder mehr in Übernahmen investieren? Wie wäre es mit Benton Resources? Das Unternehmen entwickelt in Kanada ein spannendes Kupfer-Gold-Projekt. Laufende Bohrprogramme bieten Kurspotenzial.

