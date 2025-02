© Foto: Foto: Mattia Sedda - epa/dpa

UniCredit enthüllt eine Beteiligung an Generali, betont jedoch, kein strategisches Interesse zu haben.Die italienische Großbank UniCredit hat überraschend eine 4,1-prozentige Beteiligung am Versicherungsriesen Generali offengelegt. Trotz der erheblichen Investition betont das Finanzinstitut, dass es keine strategischen Ambitionen hege. Doch Marktbeobachter sehen die Entwicklung als möglichen Hebel für CEO Andrea Orcel im komplexen Machtgefüge der italienischen Finanzbranche. UniCredit betont "reine Finanzinvestition" In einer offiziellen Mitteilung erklärte UniCredit, die Anteile durch schrittweise Markttransaktionen erworben zu haben. Zusätzlich hält die Bank weitere 0,6 Prozent an …