Mit einem überraschend starken Schlussquartal und einer Bestätigung der Jahresprognose hat ASML die eingetrübte Stimmung rund um Halbleiteraktien zur Wochenmitte wieder etwas aufgehellt. Fast 12% legte der Kurs des Chipausrüsters am Mittwoch (29.1.) in der Spitze zu, nachdem ASML am Morgen einen Rekordumsatz von 9,3 Mrd. Euro im vergangenen Quartal verkündet hatte. Mit 28,3 Mrd. Euro wurde die Konsensschätzung für den 2024er-Umsatz um rund 0,5 Mrd. Euro übertroffen. Das "Übergangsjahr" brachte so ein Wachstum von 2,6%. Die Bruttomarge blieb mit 51,3% konstant, der Gewinn je Aktie fiel von 19,91 Euro auf 19,25 Euro. Damit blieb ASML im Rahmen seiner Prognose und schlug auch hier den Marktkonsens. Der starke Auftragseingang von 7,1 Mrd. Euro im Q4 ...

