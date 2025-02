NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW auf "Buy" belassen. Die ab Dienstag geltenden US-Einfuhrzölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China dürften die Fahrzeugpreise in den USA beziehungsweise die Produktionskosten in den USA um durchschnittlich 6 Prozent steigen lassen, falls es nicht zu einer raschen Deeskalation der Lage komme, schrieb Analyst Philippe Houchois in einem am Sonntagabend vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Am stärksten betroffen davon seien die drei großen US-Hersteller und unter diesen vor allem General Motors (GM). Bei den US-Elektroautobauern Tesla, Rivian und Lucid begrenze die komplette Montage in den USA die Risiken. Vergleichsweise geringere Gefahren sieht Houchois wegen der globaleren Aufstellung bei Stellantis und Volkswagen, und BMW sowie Mercedes-Benz seien wertmäßig Netto-Exporteure aus den USA./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2025 / 16:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2025 / 16:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003