Am Montag setzen die von Donald Trump verhängten Einfuhrzölle die Volkswagen-Aktie unter Druck. Zudem droht in Indien eine milliardenschwere Steuerforderung, da die VW-Tochter Skoda dort jahrelang zu wenig Steuern gezahlt haben soll. VW hat nun Klage gegen den indischen Staat eingereicht. Indien hatte im September die bisher höchste Importsteuerforderung gegen VW erlassen. Den Zollbehörden zufolge habe der Autobauer seit 2012 insgesamt rund 1,4 Milliarden Dollar zu wenig an Einfuhrzöllen entrichtet. ...

