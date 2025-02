Der DAX-Konzern sieht sich in der Pharma-Division mit einer Patentklippe konfrontiert. Neue Produkte sollen helfen, potenziell wegbrechende Einbußen bei den beiden wichtigen Produkten Xarelto (wo bereits der generische Wettbewerbsdruck seine Spuren hinterlässt) und Eylea zu kompensieren. Dazu gehört auch das Mittel Finerenon, bei dem Bayer in Europa die Weichen für eine Zulassungserweiterung gestellt hat.Bayer strebt die Zulassung von Finerenon in der EU für erwachsene Patienten mit Herzinsuffizienz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...