DOW JONES--Der Abwärtstrend in der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des neuen Jahres abgemildert. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 45,0 von 42,5 Punkten. Volkswirte hatten nur einen Stand von 44,1 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 44,1 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Sowohl bei der Produktion als auch bei den Auftragseingängen wurde das kleinste Minus seit acht Monaten verzeichnet. Der Geschäftsausblick hat sich verbessert, dennoch haben die Unternehmen weiter Personal abgebaut, um Überkapazitäten zu reduzieren. Die schleppende Nachfrage wirkte sich negativ auf die Preismacht der Hersteller aus. Allerdings fielen die Nachlässe so gering aus wie seit fünf Monaten nicht mehr, da sich gleichzeitig die Einkaufspreise weiter einem stabilen Niveau näherten.

February 03, 2025 04:05 ET (09:05 GMT)

