Donald Trump setzte seine Drohungen um. Der US-Präsident verhängte am Samstag per Dekret Zölle in Höhe von 25 % auf Importe aus Kanada und Mexiko. Ausgenommen sind kanadische Energieressourcen wie Öl und Kohlenwasserstoffe. Die neuen Zölle für Kanada und Mexiko treten ab Dienstag in Kraft. Für chinesische Importe werden die Zölle um zehn Prozentpunkte erhöht. Der Dollar reagierte daraufhin mit einer Aufwertung. Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank ...

