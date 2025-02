Die meistgehandelten Produkte: Bitcoin-Kursrutsch belastet MicroStrategy!

Nach einer überragenden Handelswoche eröffnete der DAX® heute stark rot. Der deutsche Leitindex startete knapp 2,2% tiefer und notiert im Moment bei 21.345 Punkten, 1,8% im Minus. Für Unruhe sorgen vor allem Trumps Zölle. Die ersten Zölle, auf Waren aus US-Nachbarländern und Importe aus China, treten morgen in Kraft. Und auch Maßnahmen gegen die Europäische Union könnten bald folgen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Volkswagen.

An erster Stelle schwächeln die Aktien der deutschen Autotitel. Die Volkswagen-Aktie steht im Xetra-Handel mehr als 5,5% tiefer. Aber auch Daimler Truck und Mercedes-Benz mussten Abschläge zwichen 4% und 6% hinnehmen. Trumps Zoll-Ankündigungen gegen unter anderem Mexiko, ein Produktionsstandort von Volkswagen, sorgten für einen starken Abverkauf. Des weiteren gehen Analysten von einem Umsatzvolumen von etwa 8 Milliarden EUR aus, das zukünftig von den Zöllen betroffen sein könnte. Diese Nachricht sorgte für Angst bei den Anlegern. Im Blickpunkt der Anleger stehen außerdem Long Faktor-Optionsscheine auf Tesla. Auch die Aktie des US-Autobauers steht im vorbörslichen Handel mehr als 2,5% im Minus. Obwohl Tesla im letzten Quartal ein Rekord im Lieferungsvolumen verbuchen konnte, lag die Bruttomarge dennoch unter den Erwartungen der Anleger. Die Anleger halten weiter an den Ambitionen des Autoherstellers im Bereich autonomes Fahren fest. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy stark gefragt. Auch die Aktie des Anlegerlieblings gab am Freitag rund 1,5% ab. Heute morgen notiert das Papier bei 315 USD, weitere 6% tiefer. Auch der Bitcoin ist heute stark gefallen. Für ihn ging es um 4,5% abwärts auf 95.000 USD. Die Zölle Trumps haben den Dollar gestärkt und damit die Inflationserwartungen erhöht. Damit werden kurzfristige Zinssenkungen unwahrscheinlicher, was Kryptowährungen belastet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD2047 3,91 98,805 USD 57,41 USD 2,46 Open End DAX® Put HD961Q 15,98 21397,00 Punkte 22987,29 Punkte 13,39 Open End DAX® Put HD42UZ 4,32 21397,00 Punkte 21804,99 Punkte 313,60 Open End DAX® Call UG1MML 4,43 21403,50 Punkte 20990,40 Punkte 51,87 Open End DAX® Call UG1AWG 12,76 21403,50 Punkte 20144,55 Punkte 17,13 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2025; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Volkswagen AG Vz. Call UG1BNP 0,71 93,65 EUR 92,00 EUR 5,94 18.06.2025 DAX® Put UG1Z9J 0,59 21380,50 Punkte 18100,00 Punkte -22,89 14.03.2025 Mastercard Inc. Call HD4XLE 10,15 555,645 USD 480,00 USD 4,36 17.12.2025 SAP SE Call HD9UR4 3,40 264,775 EUR 280,00 EUR 4,35 16.12.2026 Rheinmetall AG Call HD4PWU 12,68 770,30 EUR 675,00 EUR 4,52 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,00 334,135 USD 223,39 USD 3 Open End DAX® Short UG106T 0,88 21381,00 Punkte 22601,29 Punkte -25 Open End Tesla Inc. Long HD3HAN 1,77 390,81 USD 337,42 USD 6 Open End Fuchs Petrolub SE Long HC3M0Y 9,96 42,90 EUR 29,31 EUR 3 Open End DAX® Short HD89SR 0,54 21381,00 Punkte 23180,95 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!