Ab diesem Monat wird Claus Holst-Gydesen bei Circus als Co-CEO für globale Expansion und Strategie an der Seite von Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel tätig sein. Holst-Gydesen bringt umfangreiche internationale Managementerfahrung mit, zuletzt ein Jahrzehnt lang als CEO von Viega, einem globalen Markt- und Technologieführer in der Installationsbranche mit weltweiten Standorten und einem Umsatz von ca. 2 Mrd. EUR. Angesichts des Umfangs und des Tempos der geplanten internationalen Expansion von Circus dürften Holst-Gydesens internationale Erfahrung und Erfolgsbilanz von großem Nutzen sein. Zur Erinnerung: Circus ist dabei, die Gastronomie mit seinen vollautonomen Küchenrobotern und der firmeneigenen KI-Software zu revolutionieren, indem es für erhebliche Kosteneinsparungen und betriebliche Effizienz sorgt. Mit einer geschätzten Marktchance von über 80 Millionen Standorten und Vorbestellungen im Wert von 1,8 Mrd. EUR ist die Nachfrage sehr groß, und das Wachstum wird von den Produktionskapazitäten bestimmt. Circus bietet Anlegern die seltene Gelegenheit, auf einen echten "Game-Changer" in einer Branche zu setzen, die größer ist als der globale Automobilmarkt und reif für Disruption. Für ein Update aus erster Hand sind Investoren herzlich zu mwb researchs Online-Roundtable mit CEO Nikolas Bullwinkel und CFO Fabian Becker am kommenden Mittwoch eingeladen: https://research-hub.de/events/registration/2025-02-05-13-30/CA1-GR. KAUFEN, Kursziel EUR 75.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se