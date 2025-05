Circus hat ein achtmonatiges Pilotprojekt mit REWE Region West angekündigt, bei der die autonomen Kochroboter CA-1 ab Herbst 2025 in mehreren deutschen Supermärkten eingesetzt werden. Das Pilotprojekt umfasst drei CA-1-Einheiten und die Circus Software Suite, um die Kundenzufriedenheit, die technische Leistung und die betriebliche Machbarkeit zu bewerten. Da die REWE Region West 560 Märkte beliefert und die REWE Group mehr als 6.000 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in Deutschland betreibt, könnte ein erfolgreiches Pilotprojekt zu einem beträchtlichen kommerziellen Potenzial führen - wir schätzen den Umsatz mit den Geräten auf einen dreistelligen Millionenbetrag und den jährlichen SaaS-Umsatz auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, wenn das System in nur 10 % der Märkte eingeführt wird. Darüber hinaus wird Circus im Herbst mit dem Rollout für Mangal beginnen. Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat Circus die große Produktionsanlage in China fertiggestellt und schließt derzeit eine Kapitalerhöhung in Höhe von 21,3 Mio. EUR ab, um die globale Expansion zu finanzieren. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se