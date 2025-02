Die Commerzbank übertrifft mit ihren vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 die Erwartungen deutlich und verzeichnet einen bemerkenswerten Jahresgewinn von 2,7 Milliarden Euro. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der sich auf einem robusten Niveau von 18,40 Euro bewegt und damit eine beeindruckende Wertsteigerung von über 44 Prozent gegenüber dem Jahrestief demonstriert. Die Konzernerträge legten um sechs Prozent zu, was nicht zuletzt auf die günstige Entwicklung des US-Dollar-Kurses zurückzuführen ist. Diese starke Performance unterstreicht die nachhaltige Ertragskraft des Frankfurter Geldhauses und festigt seine Position im Bankenmarkt.

Attraktive Perspektiven für Aktionäre

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung ermöglicht der Commerzbank, ihre Aktionäre stärker am Erfolg zu beteiligen. Während im Vorjahr noch eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, können Anleger nun mit einer deutlichen Erhöhung auf 0,537 Euro rechnen. Die positiven Gewinnprognosen für das kommende Jahr, die einen Gewinn pro Aktie von 2,27 Euro in Aussicht stellen, unterstreichen das Potenzial für weiteres Wachstum. Diese Aussichten haben auch das Interesse potenzieller strategischer Partner geweckt, wobei mehrere europäische Finanzinstitute bereits Interesse an möglichen Kooperationen signalisiert haben.

