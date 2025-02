Rammelburg (ots) -Peter Karl Jugl bezieht sich auf den Artikel in der Bildzeitung "Das könnte Elon Musks neuer Europa-Sitz werden" vom 30. Januar. Jugl ist Geschäftsführer der Deutsche Baukultur Dienstleistungs GmbH, die das Schloss Rammelburg besitzt, und bietet dem visionären Unternehmer Elon Musk seine historische Immobilie ebenfalls als Wochenend-, Ferienresidenz oder Firmensitz an. Als großer Bewunderer von Musks innovativen Projekten und seinem Engagement für die Zukunft der Menschheit wäre Jugl bereit, ihm das Schloss sogar zu schenken."Ich lade Elon Musk herzlich ein, Schloss Rammelburg persönlich zu besichtigen und sich selbst ein Bild von der einzigartigen Atmosphäre dieses historischen Anwesens zu machen", erklärt Jugl.Darüber hinaus ist Jugl Geschäftsführer der Thekenberge Entwicklungsgesellschaft mbH, welche die größte Bunkeranlage der Welt, das Komplexlager 12, auch bekannt unter dem Decknamen Malachit, besitzt. Die Bunkeranlage befindet sich nur etwa eine Stunde vom Schloss entfernt. Auch diese könnte für Herrn Musk von Interesse sein.Mit dieser außergewöhnlichen Geste möchte Peter Karl Jugl Elon Musk die Möglichkeit bieten, in Deutschland eine exklusive und inspirierende Rückzugsmöglichkeit zu finden und würde sich über einen Besuch in seinem Schloss freuen.Pressekontakt:Peter Karl JuglMarkkleeberg, Tel: +49 170 984 85 71Original-Content von: GPM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178578/5962969