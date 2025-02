Der Halbleiterkonzern Infineon verzeichnete am Montag erhebliche Kursverluste an der Börse. Im XETRA-Handel sackte die Aktie um mehr als 4 Prozent auf 30,73 Euro ab und markierte damit einen deutlichen Einschnitt in der Kursentwicklung. Das Handelsvolumen zeigte mit über 1,2 Millionen gehandelten Aktien eine erhöhte Marktaktivität. Der aktuelle Kurs liegt damit weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,81 Euro, das im Juni 2024 erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist der Kontrast zum vergangenen Quartal, in dem das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,07 Euro verzeichnete - eine signifikante Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ausblick auf Quartalszahlen und neue Herausforderungen

Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. Februar 2025 wird von Marktteilnehmern mit Spannung erwartet. Die Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 1,51 Euro, während die Dividendenerwartung bei 0,348 Euro liegt. Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten noch Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 39,00 Euro an. Die am Wochenende angekündigten US-Importzölle könnten jedoch zusätzlichen Druck auf die Geschäftsentwicklung ausüben und die verhaltenen Aussichten des Managements für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigen.

