Mainz - Der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, Bo Henriksen, warnt trotz der derzeit guten Tabellenlage vor zu hohen Erwartungen. "Ich denke, es ist wichtig zu wissen, wer wir sind", sagte er dem "Kicker"."Christian Heidel hat es wirklich gut gesagt. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist, wie es ist: Wir müssen so schnell wie möglich und so weit wie möglich weg sein von den Abstiegsplätzen." Alles andere ergebe sich. Er hasse zudem Zufriedenheit: "Ich finde es wichtig, groß zu denken und Ziele zu haben."In Mainz fühlt sich der Däne nach eigenen Angaben wohl. Über seine Vertragsverlängerung bis 2027 habe er deshalb nicht lange überlegen müssen. "Für mich war das ein No-Brainer", sagte er. "Hier kann ich vollkommen ich selbst sein."Henriksen ist seit Februar 2024 bei den Mainzern im Amt. Nach seinem Amtsantritt hatte er sie von einem direkten Abstiegsplatz zum Klassenerhalt geführt. Aktuell belegen die 05er in der Tabelle den sechsten Platz und können vom Europapokal träumen.