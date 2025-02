Wallisellen - Canon EMEA, ein globaler Anbieter von Imaging- und Drucktechnologien und -dienstleistungen, ernennt Shinichi «Sam» Yoshida zum neuen Präsidenten & CEO von Canon Europe, Middle East and Africa (EMEA). Er tritt die Nachfolge von Yuichi Ishizuka an, der nach sieben Jahren in dieser Position und einer 44-jährigen Karriere bei Canon in den Ruhestand geht. Sam Yoshida tritt am 1. März 2025 die Position des Präsidenten & CEO von Canon EMEA ...

