Die Rheinmetall-Aktie erreichte am Handelstag einen historischen Meilenstein mit einem neuen Rekordhoch von 772 Euro. Im XETRA-Handel stabilisierte sich der Kurs bei 764,80 Euro, was einem Plus von 1,24 Prozent entspricht. Diese bemerkenswerte Entwicklung unterstreicht die anhaltende Dynamik des Rüstungskonzerns an der Börse. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie einen beeindruckenden Aufwärtstrend, der sich besonders im Vergleich zum Vorjahresniveau zeigt - der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 324 Euro. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Unternehmenszahlen wider: Im letzten Quartal konnte Rheinmetall einen Gewinn je Aktie von 3,11 Euro verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,35 Euro darstellt.

Europäische Verteidigungsinitiativen treiben Rüstungssektor

Die starke Börsenperformance wird durch aktuelle politische Entwicklungen zusätzlich befeuert. Die EU-Staaten planen massive Investitionen in den Verteidigungssektor, wobei die Europäische Investitionsbank eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung spielen soll. Nach Schätzungen der EU-Kommission werden in den kommenden zehn Jahren Verteidigungsinvestitionen von etwa 500 Milliarden Euro benötigt. Diese Aussichten, gekoppelt mit der anhaltenden geopolitischen Situation und dem steigenden Modernisierungsbedarf westlicher Streitkräfte, schaffen ein günstiges Marktumfeld für Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall.

