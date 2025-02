Der US-Halbleiterriese Nvidia verzeichnet zu Wochenbeginn einen spürbaren Kursrückgang von über zwei Prozent. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Verunsicherung am Markt wider, die durch mehrere Faktoren ausgelöst wurde. Besonders beunruhigend für Anleger ist die jüngste Ankündigung neuer Handelsbeschränkungen, die eine Zollbelastung von 25 Prozent auf verschiedene Technologieimporte vorsehen. Die gesamte Halbleiterbranche reagiert empfindlich auf diese Nachricht, da die globalen Lieferketten der Chipindustrie besonders anfällig für handelspolitische Verwerfungen sind. Die vorbörslichen Kursverluste erstrecken sich dabei über den gesamten Technologiesektor, wobei auch andere namhafte Chiphersteller Einbußen von bis zu drei Prozent verzeichnen.

Innovationsdruck aus Fernost

Zusätzlich zum handelspolitischen Gegenwind sieht sich Nvidia mit wachsender Konkurrenz aus dem asiatischen Raum konfrontiert. Ein aufstrebendes chinesisches Startup sorgte kürzlich mit der Präsentation einer konkurrenzfähigen KI-Technologie für Aufsehen an den Märkten. Diese Entwicklung nährt Befürchtungen über eine mögliche Überbewertung der etablierten Technologieunternehmen und stellt die bisherige Marktführerschaft von Nvidia im KI-Segment in Frage. Diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der handelspolitischen Spannungen blieben bisher ohne erkennbaren Erfolg, was die Unsicherheit an den Märkten weiter verstärkt.

