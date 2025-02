NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Einstieg der italienischen Bank beim heimischen Versicherer Generali sei ein überraschender Schritt im Machtkampf an der Generali-Spitze, schrieb Analystin Delphine Lee in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Unicredit habe von einem rein finanziellen Investment gesprochen. Sie sieht keine strategische Logik für eine Übernahme. Die Beteiligung könnte vielmehr als Druckmittel für den geplanten Kauf von Konkurrentin Banco BPM dienen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0005239360