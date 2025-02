Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält Datensicherheit beim Thema KI für einen Standortvorteil Deutschlands. "Ich bin sicher, dass weltweit eine Nachfrage nach vertrauenswürdiger KI aus Europa bestehen wird", sagte er dem "Tagesspiegel"."Jeder wird sich fragen: Möchte ich ein vertrauenswürdiges Produkt 'made in Germany' oder eines aus Regionen der Welt, wo ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert?", so Wissing. Mit Blick auf das neue chinesische KI-Modell Deepseek schreibt der Minister in einem Statement: "Die Sicherheit der Daten, das Vertrauen in den Algorithmus ist genauso wichtig wie die Funktionalität. Gerade in kritischen Bereichen wie Energieversorgung oder im Finanzwesen ist äußerste Vorsicht geboten."Gleichzeitig zeige das Beispiel Deepseek: "Größe ist nicht alles. Es gibt Möglichkeiten, mit kleineren Rechenstrukturen deutlich günstiger KI-Modelle zu entwickeln. Auch bei uns ist daher viel möglich." Den "AI Act" der Europäischen Union müsse man nun "so innovationsfreundlich wie möglich auslegen und in nationales Recht umsetzen", so der Minister.