Der Energieversorger hat zum 1. Februar 2025 seine Preise um zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) gesenkt - sowohl an AC- als auch DC-Ladepunkten. Allerdings gelten die neuen Preise an den Ladestationen der Thüga Energie nur für Kunden mit einer Thüga-Ladekarte. Ab diesem Monat zahlen Kunden mit einer Thüga-Ladekarte an Ladestationen des regionalen Energieversorgers für das AC-Laden 0,49 Euro/kWh. Beim DC-Laden wird die Kilowattstunde mit 0,59 Euro ...

