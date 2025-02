Zürich - Der US-Dollar hat am Montagnachmittag gegenüber dem Euro und dem Franken deutlich an Wert eingebüsst. Auslöser waren Entspannungssignale im Zollstreit. Die US-Importzölle auf mexikanische Waren würden um einen Monat verschoben, sagte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum am Montag nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. «Wir hatten ein gutes Gespräch mit Trump», sagte sie in einem Beitrag in den sozialen Medien. Erst am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...