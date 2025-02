Die Adidas-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang, wobei der Kurs im XETRA-Handel zeitweise um 2,4 Prozent auf 248,90 Euro nachgab. Im Tagesverlauf wurden verschiedene Kursschwankungen beobachtet, mit einem Tagestief von 245,80 Euro. Trotz dieser aktuellen Schwäche zeigt sich die längerfristige Entwicklung des Sportartikelherstellers durchaus positiv. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 169,02 Euro, das Mitte Februar 2024 erreicht wurde, beträgt beachtliche 32,71 Prozent. Das Jahreshoch wurde erst kürzlich bei 262,80 Euro markiert, was das anhaltende Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Optimistische Analysteneinschätzungen für 2025

Die Geschäftszahlen des Unternehmens sprechen eine deutliche Sprache: Im letzten Quartal konnte ein Gewinn von 2,48 Euro je Aktie erwirtschaftet werden, was eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 2,12 Euro je Aktie darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von 33,82 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro äußerst positiv. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,20 Euro je Aktie. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 1,54 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,70 Euro bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 258,08 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert.

Anzeige

Adidas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adidas-Analyse vom 3. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Adidas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adidas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adidas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...