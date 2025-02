Berlin - Die Schauspielerin und Regisseurin Karoline Herfurth glaubt, dass der Feminismus derzeit gefährdet ist."Ich empfinde es so, dass das Patriarchat zurückschlägt", sagte sie der "Rheinischen Post". "Wir befinden uns in einem Backlash, einer Rückwärtsbewegung."Trotzdem blickt die Schauspielerin und Regisseurin von "Wunderschön" optimistisch in die Zukunft. "Wenn Strukturen aufgebrochen, Gewohnheiten und das System, von dem wir geprägt sind, infrage gestellt werden, ruft das Widerstand hervor. Je stärker die Entwicklung und der Fortschritt, desto stärker der Widerstand. Aufhalten lässt sich der Prozess nach vorne in meinen Augen aber nicht."Herfurth ist Fan von Doris Dörries Film "Irren ist männlich". "Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe", sagte sie. Auch "Bandits" von Katja von Garnier habe sie zu der Person gemacht, die sie ist. "Bandits hat mich total umgehauen, als ich klein war. Er hat es für mich normal gemacht, dass man Regisseurin sein kann und Frauen zeigen kann auf der großen Leinwand. Ich habe mich plötzlich angesprochen und integriert gefühlt. Man kann sich Dinge manchmal erst vorstellen, wenn man sie gesehen hat", sagte die 40-Jährige.