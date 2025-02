Berlin - Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die gemeinsamen Abstimmungen der CDU/CSU-Fraktion mit der AfD sollen noch bis zur Bundestagswahl am 23. Februar weitergehen."Die Protestwelle wird bis zur Bundestagswahl anhalten", sagte Campact-Vorstand Christoph Bautz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Kampagnen-Organisation unterstütze dabei Versammlungen im ganzen Land auch finanziell. "Im letzten Jahr hatten wir ein Budget von 27 Millionen Euro", sagte Bautz zur Finanzkraft von Campact.Ziel der Unterstützung sei es unter anderem, ehemalige Merkel-Wähler zu erreichen. Zudem wolle Campact Friedrich Merz als Unionskanzlerkandidaten schwächen und die Liberalen in der Partei stärken. "Einige CDUler waren mit uns auf der Straße", sagte Bautz.Die durch "Fridays For Future" bekannt gewordene Aktivistin Carla Reemtsma beschreibt die aktuelle Protestwelle als "Appell an die Union": "Eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD wie am Mittwoch darf nie wieder passieren", sagte Reemtsma als Sprecherin für das Bündnis "Zusammen gegen rechts" und die Klimabewegung "Fridays For Future".