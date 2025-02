Die Zahl der in Spanien abgeschlossenen Agrarversicherungen ist 2024 um 2 % gestiegen und liegt nun zum zweiten Mal in Folge über 1 Milliarde EUR, berichtet FyH.es auf Grundlage von Angaben des spanischen kombinierten Agrarversicherungssystems Agroseguro. Bildquelle: Pixabay Die Zahl der abgeschlossenen Policen erreichte im Jahr 2024 374.000, was einem jährlichen Anstieg von 2 %...

