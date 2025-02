EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Steyr Motors eröffnet Büro in Indonesien und kündigt Zweitlisting an der Wiener Börse an



04.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Steyr Motors eröffnet Büro in Indonesien und kündigt Zweitlisting an der Wiener Börse an

Steyr Motors weitet Präsenz auf dem asiatischen Markt mit neuem Büro in Jakarta aus

Zweitlisting der Steyr Motors Aktien im Segment direct market plus der Wiener Börse ab dem 10. Februar 2025

Regionale Expansion und höhere Sichtbarkeit auf dem Kapitalmarkt

Steyr, Österreich, 4. Februar 2025 - Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, freut sich, zwei weitere Meilensteine in der Unternehmensentwicklung bekannt geben zu können: Die Eröffnung eines weiteren Büros auf dem asiatischen Markt und das Zweitlisting der Aktien der Steyr Motors AG an der Wiener Börse ab dem 10. Februar 2025.

Ausbau der Asien-Präsenz mit Büroeröffnung in Jakarta

Im Rahmen der angekündigten großen Expansionsphase in Asien hat die Steyr Motors AG ein neues Büro in Jakarta, Indonesien, feierlich eröffnet. Damit unternimmt das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt, um das Wachstum in der asiatischen Boomregion weiter zu beschleunigen. Mit dem neuen Standort schafft Steyr Motors eine starke Präsenz in Indonesien, einem der größten und zugleich dynamischsten Märkte Südostasiens. Gleichzeitig unterzeichnete die Steyr Motors AG Verträge mit zwei neuen Händlern. Diese Partnerschaften untermauern das Engagement von Steyr Motors für den Aufbau eines umfassenden Netzwerks in Indonesien und ermöglichen es der Gesellschaft, Kunden mit innovativer Motortechnologie in diesem aufstrebenden zivilen Marine-Markt effektiv zu bedienen, die Serviceverfügbarkeit zu erhöhen und das langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

"Das Steyr Motors Indonesia Office bildet eine solide Grundlage, um den Produktverkauf zu steigern und unseren geschätzten Kunden in der Region einen exzellenten Support zu bieten", erklärt Jianfang Meng, Regional Sales Director von Steyr Motors.

"Nach der positiven Entwicklung im Geschäftsjahr 2024, in dem wir nach aktuellem Stand der Abschlussarbeiten unsere Umsatz- und Ergebnisprognose erreicht haben, schlagen wir mit der Eröffnung unseres Büros in Jakarta ein weiteres spannendes Kapitel für unsere Geschäftsentwicklung in Südostasien auf. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Vertriebsnetz in der gesamten ASEAN-Region zu erweitern. Wir freuen uns auf die Chancen und das Wachstum, das uns in diesem vielversprechenden Markt erwartet", ergänzt Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Zweitlisting der Steyr Motors Aktie an der Wiener Börse ab dem 10. Februar 2025

Parallel zur internationalen Expansion kündigt Steyr Motors ergänzend zur Notierung in Deutschland ein Zweitlisting an der Wiener Börse an. Damit stellt sich Steyr Motors am Kapitalmarkt noch breiter auf und erhöht die Visibilität bei österreichischen Investoren. Mit Sitz in Oberösterreich und einem Kernaktionär aus einer österreichischen Industrieholding sieht das Unternehmen die Präsenz an der Wiener Börse als logischen Schritt. Das Listing bietet nicht nur zusätzlichen Zugang zu internationalen und nationalen Investoren, sondern steigert auch die Sichtbarkeit des Unternehmens und ermöglicht eine direktere Ansprache österreichischer Anleger. Das Listing im direct market plus der Wiener Börse ist für den 10. Februar 2025 vorgesehen.

"Das Zweitlisting in Wien ist ein klares Bekenntnis zu unseren österreichischen Wurzeln. Dass unsere Aktie nun auch an der Wiener Börse handelbar sein wird, macht uns für einen breiteren Investorenkreis interessanter, zugleich erhöhen wir damit auch die Sichtbarkeit am österreichischen Kapitalmarkt. Über die Börsennotierung im Scale-Segment der Deutschen Börse erfüllen wir bereits die notwendigen Transparenzpflichten, sodass mit dem Zweitlisting in Wien kein signifikanter zusätzlicher Aufwand verbunden ist", kommentiert CEO Julian Cassutti.

Als Capital Market Coach und Market Maker fungiert die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von EUR 41 bis 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 und 11 Mio. erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com