Vorläufige Zahlen 2024 - Stabiles Konzernergebnis von EUR 975 Millionen im Kernkonzern



04.02.2025

Konzernergebnis 2024 von EUR 975 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland und Belarus), inklusive Vorsorgen für CHF- und EUR-Hypothekarkredite in Polen in Höhe von EUR 649 Millionen Zinsüberschuss im Kernkonzern mit EUR 4.155 Millionen stabil, Provisionsüberschuss verbessert sich um 5% auf EUR 1.845 Millionen Neubildungsquote für den Kernkonzern bei 27 Basispunkten Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,1% (für gesamten Konzern bei 17,1%) Rückstellung in Höhe von EUR 840 Millionen aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten bei der AO Raiffeisenbank Russland gebucht Verkauf der belarussischen Konzerneinheiten im 4. Quartal abgeschlossen, mit positivem Effekt von 4 Basispunkten auf die harte Kernkapitalquote ohne Russland und einem negativen Entkonsolidierungseffekt in Höhe von EUR 824 Millionen auf das Konzernergebnis Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,10 je Aktie Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 (ohne Russland): Kreditwachstum von 6% bis 7% und stabile harte Kernkapitalquote

Nachfolgende Tabellen beinhalten konsolidierte Zahlen des Konzerns (einschließlich Russland und Belarus):



Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/2024 1-12/2023 Q4/2024 Q3/2024 Zinsüberschuss 5.779 5.596 1.511 1.430 Provisionsüberschuss 2.638 2.906 668 650 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 111 161 36 32 Verwaltungsaufwendungen -3.786 -3.837 -948 -952 Betriebsergebnis 4.915 4.991 1.258 1.229 Übriges Ergebnis -1.590 -905 -1.032 -164 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -216 -282 -26 -30 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -125 -391 -13 -51 Ergebnis vor Steuern 2.984 3.412 186 985 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2.031 2.454 -95 771 Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -673 124 -800 46 Konzernergebnis 1.157 2.386 -926 758

Bilanz in EUR Millionen 31/12/2024 31/12/2023 Forderungen an Kunden 99.551 99.434 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 117.717 119.353 Bilanzsumme 199.851 198.241 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 95.600 93.664

Bankspezifische Kennzahlen 31/12/2024 31/12/2023 NPE Ratio 2,1% 1,9% NPE Coverage Ratio 51,6% 51,7% Harte Kernkapitalquote 17,1% 17,3% Eigenmittelquote 21,5% 21,5%

Kennzahlen 1-12/2024 1-12/2023 Q4/2024 Q3/2024 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,98% 2,86% 3,13% 2,93% Cost/Income Ratio 43,0% 43,0% 42,3% 43,3% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,22% 0,33% 0,02% 0,29% Konzern-Return-on-Equity 9,4% 14,8% - 17,7% Ergebnis je Aktie in EUR 3,19 6,93 -2,90 2,22

Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2024 wird am 25. Februar 2025 veröffentlicht.

Ausblick 2025

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland. Ausblick 2025 RBI ohne RU Zinsüberschuss in EUR rund 4,15 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,95 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) 6 bis 7% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,45 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52,5% Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) bis zu 50 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% Harte Kernkapitalquote rund 15,2%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.



