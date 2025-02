NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Suhasini Varanasi widmete sich in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar dem anhaltenden Bewertungs-Rückstand des Chemikalienhändlers gegenüber der Konkurrenz. Sie kalkuliert einen inneren Wert zwischen 104 und 173 Euro je Aktie. Jegliche Bewertungsfantasie aus einer möglichen Abspaltung setze aber voraus, dass man im Bereich Specialties mit IMCD und Azelis vergleichbares Wachstum und Gewinne erziele./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1DAHH0