NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton gab seinen Schätzungen am Montagabend vor den Quartalszahlen Ende des Monats den letzten Feinschliff. Dabei attestiert er der Krankenhausgesellschaft Helios nun einen etwas konservativeren Margenausblick für das neu angelaufene Jahr, aufgrund höherer Kosten und durch den Wegfall der Energiehilfen in Deutschland./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 21:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604