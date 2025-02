EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Positive Entwicklung im 1. Quartal 2024/25 // Zahlreiche Neukunden im Zielsegment // Hohes Wachstum mit margenstarken Migrationsprojekten im Segment CORE // Prognose bestätigt



All for One Group SE: Positive Entwicklung im 1. Quartal 2024/25 // Zahlreiche Neukunden im Zielsegment // Hohes Wachstum mit margenstarken Migrationsprojekten im Segment CORE // Prognose bestätigt

Umsatz steigt leicht auf 134,2 Mio. EUR und übertrifft das Vorjahresquartal (Okt - Dez 2023: 133,8 Mio. EUR)

Weiterer dynamischer Anstieg der hochmargigen Cloudprovisionen kompensiert abnehmende Resell-Lizenzen; Cloud Services plus 6%

Anteil wiederkehrender Erlöse bei 50% (Okt - Dez 2023: 49%) 1)

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) stabil bei 11,0 Mio. EUR (Okt - Dez 2023: 11,0 Mio. EUR)

EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) bei starken 8,2% (Okt - Dez 2023: 8,2%); bereinigt um Einmaleffekte aus Abfindungen im 1. Quartal lag die Marge bei 8,9%

Wachstumskurs mit Kunden des gehobenen Mittelstands erfolgreich: Zahlreiche Neukunden und umfassende Pipeline für SAP-Conversions

Prognose 2024/25 bestätigt

Filderstadt, 4. Februar 2025 - Die All for One Group SE, führender internationaler IT Service Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute ihre Zahlen für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2024 veröffentlicht. Im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 134,2 Mio. EUR und liegt damit leicht über dem Wert von 133,8 Mio. EUR aus dem Vorjahresquartal. Während das erfolgreiche Vorjahresquartal noch stark von Lizenzverkäufen geprägt war, treibt aktuell die hohe Nachfrage nach Migrationsprojekten mit »RISE with SAP« und »GROW with SAP« den Umsatz. Dieses geschieht insbesondere vor dem Hintergrund der für das Jahr 2027 angekündigten weitestgehenden Umstellung von SAP S/4HANA auf Cloud.

Auch beim Ergebnis wirkt sich die hohe Nachfrage nach den margenstarken Migrationsprojekten aus. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) liegt im Berichtszeitraum bei 11,0 Mio. EUR (Okt - Dez 2023: 11,0 Mio. EUR). Darin berücksichtigt sind Einmaleffekte aus Abfindungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR als Folge der im Oktober eingeführten neuen Unternehmensorganisation. Trotz der einmaligen Belastungen konnte eine EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) von 8,2% wie im Vorjahresquartal erzielt werden. Bereinigt um die Einmaleffekte aus Abfindungen lag die Marge sogar bei 8,9%. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse liegt bei 50% nach 49% im Vergleichszeitraum (1) Vorjahreszahl aufgrund von Reallokationen der Erlösarten angepasst).

»Zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres setzt sich das Wachstum des Schlussquartals 2023/24 nahtlos fort. All for One profitiert von der hohen Nachfrage des gehobenen Mittelstands nach Migrationen auf SAP-Cloud-Lösungen. Das betrifft einerseits eigene Kunden, die bisher keine Cloud-Lösungen nutzten und andererseits auch Neukunden, die zur Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf SAP umstellen und nun auf die Kompetenz der All for One setzen. Für uns ist dies eine Bestätigung der Strategie und eine deutliche Ausweitung der Customer Base, was unserem künftigen Beratungs- und Service-Geschäft zugutekommen wird«, erläutert Michael Zitz, CEO der All for One Group SE. »Als Nr. 1 unter den SAP-Beratungen gewinnen wir kontinuierlich Marktanteile und bauen unseren Marktvorsprung weiter aus.«

Hohe Nachfrage nach Lösung zur Cloud-Migration

Die ungebrochene Nachfrage nach Beratungs- und Dienstleistungen rund um SAP-Conversions zeigt sich in der Entwicklung des Segments CORE: Die Nachfrage nach Migrationen auf SAP S/4HANA mit RISE und GROW aus dem gehobenen Mittelstand steigt weiterhin an und führt zu einer kontinuierlich steigenden Auslastung. Hier profitiert All for One von ihrer Stärke bei der Transformation in die Cloud, dem umfassenden Track Record mit erfolgreichen Projekten sowie der Position als führender SAP-Cloud-Partner in Mitteleuropa. Die steigenden, wiederkehrenden Clouderlöse und Provisionen kompensieren dabei den Rückgang bei den Lizenzerlösen sowie den Wartungserlösen aus den auslaufenden On-Premise-Verträgen. Mit einem Umsatz von 120,7 Mio. EUR (Okt - Dez 2023: 119,5 Mio. EUR) und einem EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) von 10,2 Mio. EUR (Okt - Dez 2023: 9,5 Mio. EUR) liegt das Segment über Plan und trägt 89% zum Konzernumsatz bei. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) entspricht damit 8,5% (Okt - Dez 2023: 8,0%). Bereinigt um die Einmaleffekte aus Abfindungen lag die Marge sogar bei 9,2%.

Im Bereich Fachbereichslösungen (Segment LOB), der für einen Umsatzanteil von 11% steht, fehlen aktuell wie erwartet positive Impulse von der Konjunkturseite. Da sich viele Kunden derzeit auf Investitionen rund um die erforderliche ERP-Migration und Kernfunktionen der Software fokussieren, werden Investitionen in Erweiterungen verschoben. All for One sieht die Leistungen des Segments LOB dennoch weiterhin als wesentlichen Bestandteil des Kerngeschäfts (Land and Expand-Strategie) und erwartet eine Belebung im Rahmen einer wirtschaftlichen Trendwende. Da eine nachhaltige Belebung der Nachfrage in diesem Bereich aber noch nicht absehbar ist, hat das Unternehmen vorausschauend Maßnahmen zur Effizienzsteigerung eingeleitet, um die Profitabilität des Segments LOB auch in den kommenden Quartalen sicherzustellen. Der Segmentumsatz lag im Berichtszeitraum bei 18,4 Mio. EUR (Okt - Dez 2023: 18,5 Mio. EUR) und das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) reduzierte sich auf 0,7 Mio. EUR (Okt - Dez 2023: 1,5 Mio. EUR) mit einer Marge von 4,0% (Okt - Dez 2023: 8,1%).

»Die unterschiedliche Entwicklung der Segmente, steht symptomatisch für die Herausforderungen in unserem Markt. Dem Zwang zur Digitalisierung von Geschäftsmodellen zum Erhalt der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und der starken Nachfrage nach Cloud-ERP-Systemen steht die schwächelnde Konjunktur mit sinkenden Investitionen entgegen. Mit der starken Positionierung der All for One Group im Transformationsbusiness, dem internationalen Fußabdruck und unserer vielfach ausgezeichneten Kompetenz können wir uns aber im Wettbewerb durchsetzen und unsere Kundenbasis sogar über das eigentliche Marktwachstum hinaus ausbauen«, ergänzt Stefan Land, CFO der All for One Group SE.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2024 erhöhte sich auf 35% (30. Sep 2024: 32%). Die Anzahl der Mitarbeiter lag zum 31. Dezember 2024 bei 2.777 (31. Dez 2023: 2.807).

Fortsetzung des Wachstumskurses: Prognose 2024/25 bestätigt

Der Vorstand der All for One Group erwartet im Verlauf des Geschäftsjahres 2024/25 eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Der insgesamt verhaltenen Konjunkturentwicklung steht auf der anderen Seite die steigende Notwendigkeit zur Digitalisierung und die Dringlichkeit zur Migration auf cloudbasierte ERP-Systeme gegenüber. Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass es weiterhin zu zeitlichen Schwankungen und auch zu Verzögerungen bei einzelnen Vertragsabschlüssen und Projektstarts kommen kann. Insbesondere im Segment LOB ist zu erwarten, dass nicht unmittelbar erforderliche Investitionen in Softwareerweiterungen zumindest teilweise aufgeschoben werden.

Mit der Positionierung als Beratungshaus und Service Provider über den gesamten ERP-Lebenszyklus sieht sich die All for One Group daher als hervorragend positioniert, um von unterschiedlichen Zyklen zu profitieren. Der Vorstand geht daher davon aus, dass die positive Entwicklung im Segment CORE die temporär schwächere Performance des Segments LOB ausgleichen wird. Auf Basis der aktuellen Kenntnisse und vor dem Hintergrund einer weiterhin robusten und guten Auftragslage, der umfassenden Projektpipeline und einer wachsenden Kundenbasis erwartet der Vorstand unverändert für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzwachstum auf 525 Mio. EUR bis 540 Mio. EUR (2023/24: 511,4 Mio. EUR). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 36,5 Mio. EUR und 40,5 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR) bewegen. Der bisherige Geschäftsverlauf und die umfangreiche Auftragspipeline bestätigen diese Einschätzung.

Auch für die nächsten Jahre geht die All for One Group von einem robusten, organischen Wachstum der Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, das durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Portfoliobereichen und Märkten ergänzt werden soll. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll im Geschäftsjahr 2025/26 über der 8%-Schwelle liegen.

Die vollständige Quartalsmitteilung zu den 3-Monatszahlen 2024/25 veröffentlicht die All for One Group SE planmäßig am 10. Februar 2025.

Ungeprüfte 3-Monats-Kennzahlen von Oktober bis Dezember 2024 in Mio. EUR 10/2024 -

12/2024 10/2023 -

12/2023 +/- Umsatz 134,2 133,8 0% Cloud Services 36,8 34,6 6% Software & Support 44,0 46,0 -4% Consulting 2) 53,4 53,2 0% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 11,0 11,0 0% EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) in % 8,2 8,2 EBIT 9,7 9,5 2% EBIT-Marge in % 7,2 7,1 Periodenergebnis 6,5 6,7 -2% Ergebnis je Aktie in EUR 1,33 1,33 0% in Mio. EUR 31.12.2024 30.09.2024 +/- Flüssige Mittel 49,0 62,6 -22% Eigenkapitalquote in % 35 32

2) Die Consulting-Umsätze enthalten ab Geschäftsjahr 2024/25 die bisher separat ausgewiesene Umsatzart »CONVERSION/4«. Die Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst.

Mit dem Bericht zum 1. Quartal der All for One Group SE entfällt der bisherige separate Ausweis der Umsatzerlöse »CONVERSION/4«, der ausschließlich Transformationsprojekte zeigte, bei denen die technische Transformation im Bluefield-Ansatz teilautomatisiert mit der Crystalbridge-Technologie des Partners SNP erfolgt. Mittlerweile bieten sowohl SAP als auch weitere Anbieter verschiedene Werkzeuge (Software) für die Migration (Conversion) von SAP-ECC auf SAP S/4HANA an, welche die All for One Group ihren Bestands- und Neukunden ebenfalls anbietet. Darüber hinaus gibt es Kunden, die SAP S/4HANA im Greenfield-Ansatz, d.h. mit komplett neuen bzw. überarbeiteten Prozessen, implementieren. Eine Trennung der Ansätze ist daher nicht mehr aussagekräftig, weshalb »CONVERSION/4« in die Umsatzart Consulting integriert wird.

Über die All for One Group SE

Turning technology into business success

Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT Service Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden - darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer - bei der Unternehmenstransformation. Rund 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

