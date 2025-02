MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP von 230 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Walldorfer hätten die Erwartungen schon wieder getoppt, schrieb Analyst Knut Woller am Dienstag in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er rollte seine Bewertungsbasis für das Kursziel auf 2026 nach vorne./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 09:04 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600