© Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Telekommunikationsriese Vodafone steht vor Herausforderungen in seinem deutschen Markt, während er international Wachstum verzeichnet.Vodafone verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein solides internationales Wachstum, während das Deutschlandgeschäft weiterhin unter Druck steht. Der Konzern-Service-Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum bis Dezember um 5,2 Prozent, insbesondere durch Zuwächse in Märkten wie Großbritannien, der Türkei und Afrika. In Deutschland hingegen sank der Service-Umsatz um 6,4 Prozent, nach einem Rückgang von 6,2 Prozent im Vorquartal. Hauptursachen waren regulatorische Veränderungen im Pay-TV-Segment sowie ein verschärfter Wettbewerb im …