Mit einem Kurssprung von über +10% ist die Infineon-Aktie am Dienstagmorgen der mit Abstand stärkste Wert im DAX. Ist das nun endlich das Signal für eine Trendwende und ist die Aktie des Halbleiterhersteller wieder einen Kauf wert? Schlecht, aber besser als erwartet An der Börse zählen meist nicht die tatsächlichen Zahlen, sondern die Erwartungen der Marktteilnehmer. So auch heute bei Infineon. Die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...