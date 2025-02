Das Warten hat ein Ende: Super Micro Computer (SMCI) meldet sich zurück! Nach monatelanger Unsicherheit und dem Rücktritt von Ernst & Young als Auditor will das Unternehmen nun am 11. Februar Klarheit schaffen und ein Business-Update liefern. Die Aktie sprang direkt um neun Prozent an - gelingt jetzt das Comeback?Nach einer langen Phase der Unsicherheit kommt Bewegung in die SMCI-Aktie: Das Unternehmen kündigte ein Business-Update für den 11. Februar nach Börsenschluss an - und die Aktie legte nachbörslich ...

