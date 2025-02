Das Jahr 2025 hat für Tesla alles andere als gut begonnen. Die Elektromarke, die untrennbar mit Elon Musk verbunden ist, erlebt insbesondere in Europa einen Fehlstart in Sachen Absatzzahlen. Woran liegt das? DER AKTIONÄR hat die Antwort.Wie Reuters berichtet, sind die Verkaufszahlen von Tesla im Januar 2025 in Norwegen um satte 38 Prozent eingebrochen. In Schweden sieht es noch düsterer aus, hier beträgt das Minus sogar 44 Prozent. Gerade die skandinavischen Länder gelten als Vorreiter der Elektromobilität. ...

