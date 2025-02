Im US-Bundesstaat Texas können Haushalte mit Hilfe von Sonnens virtuellem Kraftwerk kostengünstigen Solarstrom beziehen. Es ist bereits das vierte virtuelle Kraftwerk von Sonnen in den USA. Mit dem Markteintritt in den Bundesstaat Texas erweitert der PV-Speicheranbieter Sonnen GmbH sein virtuelles Kraftwerk SonnenVPP in den USA. Partner ist dabei das US-Unternehmen Solrite, das den Haushalten ein "Virtual Power Plant Power Purchase Agreement' (VPA) bietet. Ähnlich wie bei einem klassischen Power ...

