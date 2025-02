London (UK), 4. Februar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neuartige Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac gibt die Verstärkung seiner Managementgruppe, Fortschritte in der klinischen Pipeline, die Finanzplanung und den bevorstehenden Übergang zu einem vollwertigen Unternehmen im klinischen Stadium bekannt.

Wichtige klinische Entwicklungen:

- Vidac Pharma treibt seine firmeneigenen Programme VDA 1102 (Tuvatexib) und VDA 1275 weiter voran und stärkt damit seine Position als führendes Unternehmen im Bereich zielgerichteter Krebs- und Onkodermatologie-Therapeutika.

- Phase-2B-Studie bei aktinischer Keratose: Vidac Pharma hat eine Vereinbarung mit Centroderm zur Durchführung einer zweiten klinischen Phase-2B-Studie in Deutschland für hochgradig proliferative aktinische Keratose (AK) unterzeichnet. Das Unternehmen hat sein GMP-konformes Arzneimittel bereits hergestellt und befindet sich in Gesprächen mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), um eine einzigartige Zulassung zu erhalten, die seine Behandlung als First-in-Class-Therapie für Dermatologen etablieren könnte.

Kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL): Vidac Pharma schloss seine Phase-2A-Studie erfolgreich ab und wies eine objektive Ansprechrate von über 50 % auf. Eine Phase-2B-Studie ist in Vorbereitung, bei der neue Formulierungsverbesserungen genutzt werden.

- Durchbruch in der systemischen Krebsbehandlung: Das ursprünglich als topische Therapie entwickelte VDA 1102 (Tuvatexib) wurde nun erfolgreich für die subkutane Verabreichung umformuliert, was eine systemische Verabreichung ermöglicht. Dieser Durchbruch erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des Medikaments erheblich und ebnet den Weg für die Behandlung zahlreicher solider Tumorerkrankungen.

- Vielversprechende Ergebnisse bei Hirntumoren: Die innovative Formulierung von Vidac Pharma wurde vor kurzem bei einem Kind mit einem seltenen Hirntumor im Rahmen einer "compassionate treatment" eingesetzt. Das Medikament konnte die Blut-Hirn-Schranke erfolgreich überwinden und wurde bereits wenige Tage nach der Verabreichung in therapeutischen Konzentrationen im entfernten Tumor nachgewiesen. Weitere Tests an denselben Tumororganoiden ergaben eine Empfindlichkeit von 99,6 % gegenüber der Behandlung, die damit die herkömmliche Chemotherapie übertraf. Diese vielversprechenden Ergebnisse haben zu einer Zusammenarbeit mit einem führenden israelischen Krankenhaus geführt, um klinische Versuche zur Behandlung von Hirntumoren zu entwickeln.

Geistiges Eigentum und Erweiterung der Pipeline: Dem Unternehmen wurden sowohl für VDA 1102 als auch für VDA 1275 neue Patente erteilt, was sein Portfolio an geistigem Eigentum stärkt. VDA 1275, das sich derzeit in fortgeschrittenen präklinischen Studien befindet, ist weiterhin auf dem Weg zur weiteren Entwicklung im Jahr 2025.

Strategisches Wachstum und Engagement von Investoren

Um die weitere Expansion des Unternehmens zu unterstützen, hat Vidac Pharma sein Managementteam mit wichtigen Branchenexperten verstärkt. Darüber hinaus wird der Analyst Peter Thilo Hasler (Sphene Capital) das Management in den kommenden Wochen bei einer Roadshow in Frankfurt, München und Zürich begleiten und sich mit potenziellen Investoren treffen.

Erklärung des CEO

"Trotz eines schwierigen Marktumfelds hat Vidac Pharma an mehreren Fronten bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Unsere zahlreichen Fortschritte und Veränderungen in Verbindung mit unseren klinischen Durchbrüchen versetzen uns in die Lage, deutlich zu wachsen. Wir sind weiterhin bestrebt, erstklassige Therapien zu entwickeln, die auf dringende, ungedeckte medizinische Bedürfnisse abzielen, wobei unser Motto "Der Patient im Mittelpunkt" lautet, und gleichzeitig einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Vidac Pharma wird am 26. und 27. Februar 2025 auf der Sachs Conference in Zürich vertreten sein. Investoren, die einen Gesprächstermin vereinbaren möchten, werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

For more information please contact:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



