NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Bericht des Schnapsherstellers für das erste Geschäftshalbjahr enthalte viel von dem, was er habe hören wollen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Dass der Jahresausblick einen leichten Rückgang der operativen Ergebnis-Konsensschätzung (Ebit) beinhalte, mache ihm wenig Sorgen. Zudem begrüße er die Ersetzung des mittelfristigen Wachstumsausblicks durch aussagekräftigere kurzfristige Ziele./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 02:29 / EST