Die London Stock Exchange bereitet sich auf bedeutende Veränderungen in ihrem ETF-Segment vor. Amundi Investment Solutions hat eine umfassende Neustrukturierung mehrerer börsengehandelter Fonds angekündigt, die am 10. März 2025 in Kraft treten wird. Die betroffenen Fonds werden bis zum Handelsschluss am 7. März 2025 an der Londoner Börse gehandelt, bevor die Verschmelzung vollzogen wird. Die aufnehmenden ETFs, die synthetische Replikationsstrategien verwenden und den €STR-Index abbilden, werden mit einer Gesamtkostenquote von 0,20 Prozent fortgeführt. Nach der Fusion werden die neuen Ticker am 10. März aktiviert, wobei die Handelswährungen Britisches Pfund und US-Dollar beibehalten werden.

Technische Details der Fondsverschmelzung

Die charakteristischen Merkmale der aufnehmenden ETFs bleiben nach der Fusion unverändert. Die Verschmelzung wird auf Basis des Nettoinventarwerts der Fonds zum 7. März durchgeführt und tritt mit Börsenöffnung am darauffolgenden Handelstag in Kraft. Diese strategische Neuausrichtung ist Teil einer größeren Initiative zur Optimierung des ETF-Angebots an der London Stock Exchange. Anleger können ihre Positionen bis zum letzten Handelstag der absorbierten ETFs halten, bevor die automatische Übertragung in die neuen Fondsstrukturen erfolgt.

