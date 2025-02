Die Commerzbank-Aktie zeigte sich am Dienstag mit wechselhafter Tendenz an der Börse. Nach einem vielversprechenden Start in den Handelstag bei 18,47 EUR und einem zwischenzeitlichen Höchststand von 18,61 EUR musste das Papier im weiteren Verlauf Verluste hinnehmen. Gegen Mittag notierte die Aktie bei 18,41 EUR, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist dabei das erhöhte Handelsvolumen, das sich auf über 918.000 gehandelte Aktien belief. Im Vergleich zum kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 18,87 EUR fehlen dem Titel aktuell noch etwa 2,5 Prozent zur Bestmarke.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Die Expertengemeinde zeigt sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Commerzbank. Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,758 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 0,650 EUR ausgeschüttet wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,79 EUR. Die jüngsten Geschäftszahlen des Finanzinstituts belegen eine positive Entwicklung: Im letzten Quartal konnte ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR verzeichnet werden, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,55 EUR darstellt. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 2,27 EUR.

