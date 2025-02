Nach vorläufigen Zahlen kommt tonies 2024 auf einen Umsatz von rund 480 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 33 Prozent. Damit wird der untere Bereich der Prognose erfüllt. In Nordamerika steigt der Umsatz um 50 Prozent auf 210 Millionen Euro an. Die bereinigte EBITA-Marge soll um mindestens drei Prozentpunkte zulegen. Sie soll in der oberen ...

