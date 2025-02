Heliostar Metals: Produktionssteigerung und Wachstumspläne

Anzeige / Werbung Heliostar Metals hat seine Produktionszahlen für 2024 veröffentlicht und seine Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen gibt an, im kommenden Jahr die Goldproduktion deutlich steigern zu wollen. Heliostar Metals hat seine Produktionszahlen für 2024 veröffentlicht und die eigenen Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen gibt an, im kommenden Jahr die Goldproduktion deutlich steigern zu wollen. Produktion 2024 übertrifft Prognosen Im Jahr 2024 produzierte Heliostar Metals insgesamt 20.795 Goldäquivalent-Unzen (GEOs), darunter 20.298 Unzen Gold und 43.076 Unzen Silber. Damit lag das Unternehmen über der ursprünglichen Prognose von 20.000 bis 20.250 GEOs. Besonders stark fiel die Leistung im vierten Quartal aus, in dem 10.391 GEOs gefördert wurden. Geplante Produktionssteigerung für 2025 Für 2025 geht Heliostar Metals davon aus, die Produktion auf 31.400 bis 41.000 GEOs zu erhöhen. Die All-In Sustaining Costs (AISC), die die Gesamtkosten pro geförderter Unze Gold abbilden, sollen zwischen 1.950 und 2.000 USD pro GEO liegen. Diese Schätzungen basieren auf einem angenommenen Goldpreis von 2.400 USD pro Unze und einem Silberpreis von 28 USD pro Unze. Rolle der Minen La Colorada und San Agustin Ein wesentlicher Produktionsanteil stammt aus der La Colorada-Mine in Sonora, Mexiko, in der der Abbau nach einer Betriebsunterbrechung im Jahr 2023 wieder aufgenommen wurde. Seit Januar 2025 wird dort Material aus dem sogenannten "Junkyard Stockpile" verarbeitet, das über das Jahr hinweg zur Goldproduktion beitragen soll.



Die San Agustin-Mine in Durango, Mexiko, befindet sich seit September 2024 in einer Produktionspause, wobei das Haufenlaugungsverfahren weiterhin Erträge liefert. Heliostar Metals plant, den aktiven Bergbau dort ab Oktober 2025 wieder aufzunehmen, sobald die erforderlichen Genehmigungen zur Bodennutzungsänderung vorliegen.

Links sehen Sie die San Augustin Mine & rechts die La Colorada Mine Exploration und Ausbau der Projekte Neben der laufenden Produktion treibt Heliostar Metals die Expansion seines Projektportfolios voran. Eine Machbarkeitsstudie für das Ana Paula-Projekt in Guerrero soll als Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Minenentwicklung dienen. Zudem wird geprüft, ob die San Agustin-Mine erweitert werden kann, um die langfristige Produktionskapazität zu erhöhen. Ausblick Heliostar Metals will seine Position als bedeutender Goldproduzent in Mexiko weiter ausbauen. Die Entwicklung der Genehmigungsverfahren für San Agustin sowie die Fortschritte beim Ana Paula-Projekt könnten wichtige Meilensteine für das Unternehmen darstellen. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA42328Y1025

