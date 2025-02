Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil hat Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Rente in Aussicht gestellt. "Am 1. Juli 2025 läuft das garantierte Rentenniveau aus", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Man müsse handeln, sonst stürze die Rente für Millionen Rentner ab."Als SPD werden wir in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung das Rentenniveau gesetzlich bei 48 Prozent festsetzen, damit sich alle, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, darauf verlassen können." Das gleiche gelte für die Mietpreisbremse, die dringend verlängert werden müsse, damit es nicht zu explodierenden Mieten komme.Bereits im Koalitionsvertrag der Ampel hatte sich die SPD mit Grünen und FDP darauf geeinigt, das "Mindestrentenniveau von 48 Prozent" dauerhaft zu sichern - ein entsprechender Beschluss kam am Ende aber nicht zustande.