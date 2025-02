Gold erreichte ein neues Allzeithoch, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Kanada, Mexiko und China verhängt hatte, was Investoren in sichere Häfen trieb, so die Rohstoffanalysten Warren Patterson und Ewa Manthey von ING. Gold auf neuem Rekordhoch "Der starke US-Dollar sorgte gestern jedoch für Gegenwind für den Goldpreis. Obwohl sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...