Das Portfolio Management Team (ETHENEA): Marktkommentar Nr. 2 Januar 2025

04.02.2025 -

Am 20. Januar wurde Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Nun folgen vier Jahre Trumpsche Politik, die in erster Linie die Stärkung der heimischen Wirtschaft zum Ziel haben dürfte. "Für den amerikanischen Aktienmarkt sind dies positive Nachrichten, auf die wir uns mit unseren Portfolios eingestellt haben", sagt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA.

"Die große Frage ist, was genau die Trump-Administration plant und wie schnell sie vorgehen wird. Aus unserer Sicht wird sie zügig handeln und sich vor allem auf die Stärkung der amerikanischen Wirtschaft konzentrieren. Dies dürfte im ersten Schritt über Steuererleichterungen und Maßnahmen zur Deregulierung erfolgen, was Donald Trump bereits mehrfach angekündigt hat."

Druck auf die Zinsen

Als bedeutsames Mittel zur Wirtschaftsförderung steht die Zinspolitik im Raum. Die neue Regierung fordert die amerikanische Notenbank FED offensiv auf, die Zinsen schneller und kräftiger abzusenken als es aktuell geplant ist. Noch kurz vor Jahresende 2024 haben die Währungshüter die Leitzinsen zwar um 25 Basispunkte gesenkt, dabei jedoch betont, das Tempo weiterer Lockerungen 2025 verlangsamen zu wollen.

Für US-Präsident Trump und seine Berater ist dies ein schmaler Grat. Sie brauchen neuen Brennstoff für das Konjunkturfeuer und möchten die breite US-Wirtschaft fördern, zumal das Momentum des initialen KI-Booms und des "Inflation Reduction Acts" allmählich nachlässt. Das wurde den Wählern versprochen und keinesfalls soll der Arbeitsmarkt abgeschwächt werden. Außerdem gilt es, die weiter aus dem Ruder laufende Staatsverschuldung durch Sparsamkeit zumindest teilweise aufzufangen.

Die neue Trump-Administration wird aber vermeiden, zu starken Druck auf die FED auszuüben. Ein Angriff auf deren Unabhängigkeit würde national, aber auch international für Aufregung sorgen. Dieses Szenario hätte das Potential, das Vertrauen in den US-amerikanischen Kapitalmarkt und damit den bereits angefochtenen Status des US-Dollar und dessen Dominanz zu erschüttern.

Wirtschaftsfreundliche Politik

Allzu viel Überredungskunst wird das Trump-Team aber kaum brauchen. Die FED ist zwei Zielen verpflichtet, im Gegensatz etwa zur EZB: neben der Preisstabilität, die aktuell vor allem im Kampf gegen die Inflation besteht, auch einem intakten und gesunden Arbeitsmarkt.

Im Kampf gegen die Inflation ist die FED in einer komfortablen Situation. Die jüngsten Wirtschaftsdaten untermauerten, dass der Anstieg der Verbraucherpreise reduziert werden konnte. Damit hat die FED genügend Hinweise, um angemessen agieren zu können. Wir gehen aktuell von einem größeren Zinssenkungspotenzial aus als derzeit am Markt eingepreist ist. Der Konsens steht bei einigen wenigen Zinssenkungen im laufenden Jahr, was sich aus unserer Sicht als Trugschluss erweisen wird. Wir rechnen derzeit mit mehr lockernden Schritten der Fed, was auch unterstützend für die Wirtschaft wirken sollte.

Sofern sich keine externen Schocks materialisieren, sollte das US-Wirtschaftswachstum bei rund 3 Prozent liegen. Dieses Wachstum könnte an den Aktienmärkten zu hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zuwächsen führen.

Die Rolle des US-Dollars

Unser aktueller Euro-Optimismus speist sich aus der Überzeugung, dass die Sorgen über US-Zölle und Zwangsmaßnahmen übertrieben sind. Sowohl die Inflation als auch der Wechselkurs des US-Dollars würden in die Höhe getrieben, mit nachteiligen und unerwünschten Folgen für die US-Wirtschaft. Vielmehr gehen wir davon aus, dass der US-Präsident und sein Team von Wirtschaftsberatern auf niedrigere Zinsen und eine Schwächung der US-Währung drängen. Insofern erwarten wir - entgegen dem aktuell vorherrschenden Marktkonsens - eine bevorstehende schwächere Phase für den US-Dollar. Wir haben mit dieser Überzeugung die aus Wertpapier Engagements stammenden Fremdwährungsrisiken abgesichert.

Fazit: 2025 steht für uns im Zeichen der gezielten taktischen Nutzung von Chancen und einer stabilen strategischen Ausrichtung. Mit klarem Fokus auf Qualität sind wir optimal positioniert, um jederzeit flexibel navigieren und reagieren zu können - für eine nachhaltige Wertschöpfung und ein zielgerichtetes, langfristig erfolgreiches, Portfolio.